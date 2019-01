L’offerta del prete: prosecco e patatine per chi viene a Messa

Chiese vuote? Pochi fedeli? Prosecco e patatine per chi viene a Messa. E' quanto accade a Conegliano Veneto.

“Locali climatizzati, patatine e ostie per i più piccoli, mentre per i più grandi prosecco di Conegliano Veneto". E' l’annuncio che è stato pubblicato su Facebook da Don Gianfranco Formenton, parroco di San Martino in Trignano; l’ha fatto per attirare i fedeli ad andare, di domenica, alla messa, scrive www.notizie-donna.it.

Ma questa non è stata la prima iniziativa; negli anni scorsi c’è stata la “Messa card”.

La Messa card è una tessera a punti per premiare i cristiani che sono andati a sentire la funzione.

Stavolta hanno messo la possibilità di avere un rinfresco per portare i fedeli in Chiesa e tra i banchi durante le messe.

Molti fedeli hanno preso l’iniziativa di andare, alla domenica, a messa per poter usufruire di questo piccolo banchetto.