L'Oreal, licenziata la modella velata Amena Khan dopo tweet su Israele

Usa: modella velata L'Oreal si ritira per tweet contro Israele

La sua apparizione nella pubblicita' de L'Oreal Paris per prodotti per capelli - lei, modella velata - aveva fatto scalpore. Ora, Amena Khan ha annunciato che si ritira, con "profondo rimpianto". La causa sarebbe in alcuni tweet contro Israele, ora cancellati, che la modella britannica ha scritto nel 2014. "Di recente ho preso parte a una campagna che mi ha emozionato perche' celebrava l'inclusivita'", ha scritto la Khan sul suo profilo Instagram. "Con profondo rimpianto ho deciso di lasciare questa campagna perche' le attuali conversazioni intorno a questa distrae dal sentimento positivo e inclusivo che doveva diffondere".

Solo una settimana fa aveva annunciato la partecipazione alla pubblicita' de L'Oreal Paris, con un'immagine nella quale la si vedeva con un hijab rosa a coprirle il capo su uno sfondo rosa shocking, e lo slogan, "Che i tuoi capelli si vedano o meno, questo non influisce su quanto ci tieni". Tanti i commenti entusiasti che aveva ricevuto e che la lodavano per un ruolo che dava valore alle donne, soprattutto quelle velate. Pochi giorni dopo, pero', sono arrivate le reazioni negative per i tweet anti-Israele che aveva scritto nel 2014 e successivamente cancellato "perche' non riflettono il messaggio di armonia che rappresento". La Khan ha espresso "profondo dispiacere per il contenuto di quei tweet, scusandosi sinceramente per lo sconvolgimento e il dolore che hanno causato". E poi ha annunciato un passo indietro, decisione su cui ha trovato d'accordo il gruppo francese. "Recentemente siamo venuti a conoscenza di una serie di tweet postati nel 2014 da Amena Khan, che e' stata protagonista di una campagna pubblicitaria nel Regno Unito", ha dichiarato un portavoce de L'Oreal alla Cnn. "Apprezziamo che Amana si sia scusata per il contenuto di questi tweet e per l'offesa che hanno causato. L'Oreal Paris e' impegnata verso la tolleranza e il rispetto tra tutti i popoli. Siamo d'accordo con la sua decisione di ritirarsi dalla campagna".