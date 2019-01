L'Unità e Stefanelli, vinta la causa contro Massimo Franchi

Unità srl ha vinto la causa nei confronti del giornalista Massimo Franchi che era ricorso in giudizio contestando un provvedimento disciplinare e una supposta azione discriminatoria dell’azienda editrice nei suoi confronti. Oltre a perdere la causa lo stesso Franchi, adesso collaboratore del 'manifesto', dovrà pagare le spese legali all’Unità.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’Amministratore delegato dell’Unità Guido Stefanelli - difesa in questa causa dal Prof. Pier Filippo Giuggioli e dall’avv. Luca Pennisi - che era stato coinvolto anche pubblicamente in questa vicenda, durante la quale erano state evocate una possibile censura e la limitazione della libertà d’espressione del giornalista che aveva postato sui social network giudizi su l’Unità. Contestazione del tutto rigettata da parte del giudice Angela Damiani che nelle motivazioni della sentenza ha tenuto a sottolineare come, invece, il Franchi abbia “gettato discredito sull’azienda editoriale” e sul giornale “ledendone l’immagine presso i suoi lettori”.