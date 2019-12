"La bomba in piazza Fontana? Il paracadutista innestò il botto"

Video intervista di Claudio Bernieri



"La bomba in piazza Fontana? Fu una esecuzione maldestra… E chi innestò il botto fu il paracadutista”.

La verità secondo l’agente segreto generale Maletti raggiunto in Sudafrica da un reporter italiano, co autore del libro “la maledizione di piazza Fontana”.



IL VIDEO

Andrea Sceresini: "Ho parlato con Maletti in Sudafrica, la sua verità su Piazza Fontana"



VIDEO/ Piazza fontana (luna rossa), la storica canzone in un video dell'autore



La storica canzone famosa in tutto il mondo in un video realizzato dall'autore, Claudio Bernieri, unico video ufficiale. La canzone venne composta nel 1972 quando l'autore, giovanissimo studente di musica, ricordò quegli istanti lontani del 1969, Passava per piazza Fontana e notò un andirivieni di ambulanze..