Lega, Cassazione conferma sequestri a Savoini

La Cassazione ha accolto la richiesta della procura generale, confermando i decreti di sequestro a carico di Gianluca Savoini. Respinto dunque il ricorso dell'ex portavoce di Salvini nonché referente dell'associazione Lombardia-Russia presentato dall'avvocato Lara Pellegrini. Si tratta del sequestro di due telefoni cellulari, di documenti e di alcune chiavette Usb con i file audio del Metropol, avvenuto nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega in cui Savoini è indagato per corruzione internazionale. La richiesta della procura generale è avvenuta in una udienza a porte chiuse davanti alla sesta sezione penale.

Confermati i sequestri di due cellulari e alcune chiavette usb riconducibili a Gianluca Savoini disposti nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla difesa di Savoini - ex portavoce di Matteo Salvini - contro l'ordinanza con cui il Riesame di Milano, lo scorso 5 settembre, aveva confermato i sequestri.