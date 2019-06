La Freccia a giugno indossa il tricolore, Mattarella in copertina

FS ITALIANE, LA FRECCIA DI GIUGNO INDOSSA IL TRICOLORE: IN COPERTINA IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

Apre la rivista un intervento del presidente della Repubblica Italiana che, in occasione del 2 giugno, riflette sui valori di libertà, unità e coesione sociale alla base della nostra democrazia, da difendere e consolidare nell’azione quotidiana di ciascuno di noi tra i protagonisti di questo numero: il colonnello e astronauta Luca Parmitano, il direttore dei Gr Rai Luca Mazzà, il cavaliere Claudio Marenzi, patron di Herno e a capo di Confindustria Moda, l’intramontabile Pippo Baudo, la fisica e attrice Gabriella Greison, gli artisti Mimmo Paladino e Michelangelo Pistoletto e poi, ancora, la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, le nazionali di calcio femminile e Under 21 maschile, la prima impegnata nei campionati mondiali in Francia e la seconda negli Europei ospitati proprio in Italia, con le interviste a Sara Gama e Alessandro Costacurta; i 50 anni del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri; il Museo del Design italiano alla Triennale di Milano un’attenzione particolare, infine, alla 96esima di Pitti Uomo, alla quinta edizione del Chigiana International Festival di Siena, al Festival dei due Mondi di Spoleto, al cartellone musicale di giugno su e giù per lo Stivale, all’evento itinerante CinemadaMare; ai principali appuntamenti culturali, fotografici ed enogastronomici del mese fsnews.it).

Proprio per questo abbiamo voluto che la Festa della Repubblica, sulle pagine de La Freccia, proseguisse per l’intero mese, e così, a fare compagnia ai lettori, in viaggio sulle Frecce Trenitalia e non solo, saranno donne, uomini, istituzioni e iniziative di cui andare fieri.

La Freccia di giugno incontra protagonisti della vita pubblica come Luca Parmitano, in procinto di comandare la prossima missione spaziale internazionale dell’Agenzia Spaziale Europea; il direttore dei Gr Rai e di Radio1Rai, Luca Mazzà, che racconta l’Italia in diretta attraverso i microfoni della radio pubblica; il cavaliere Claudio Marenzi, patron di Herno e a capo di Confindustria Moda, uno dei settori trainanti della nostra economia; l’intramontabile Pippo Baudo, che festeggia in tv il suo 83esimo compleanno; la fisica e attrice Gabriella Greison che in teatro racconta la vita quotidiana di grandi scienziati; e poi due grandi artisti contemporanei come Mimmo Paladino, con alcune sue opere esposte ad Arezzo nel segno di Piero della Francesca, e Michelangelo Pistoletto, con il suo Terzo Paradiso al porto di Catania dall’8 giugno.

Il racconto del Paese continua incontrando la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori le cui esibizioni ed evoluzioni mozzafiato hanno da tempo varcato i confini nazionali; poi le nazionali di calcio femminile e Under 21 maschile, la prima impegnata nei Campionati Mondiali di Francia e la seconda nei Campionati Europei, dal 16 al 30 giugno proprio in Italia, che torna così a ospitare, dopo quasi 30 anni dai mondiali del 1990, una grande manifestazione calcistica internazionale.

La Freccia ha intervistato l’allenatrice Milena Bertolini e la capitana Sara Gama, campionessa di fama globale tanto da essere rappresentata lo scorso anno, con altre 17 donne, in una Barbie con le sue fattezze. E poi Alessandro Costacurta, presidente del comitato organizzatore degli Europei Under 21.

Tanti ancora i temi e i protagonisti raccontati da La Freccia di giugno: dal Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, che da 50 anni difende le nostre ricchezze artistiche, alle opere di Design Italiano raccolte dalla Triennale di Milano; dalla 96esima edizioni di Pitti Uomo alla quinta edizione del Chigiana International Festival di Siena; dal Festival dei due Mondi di Spoleto al cartellone musicale di giugno su e giù per lo Stivale; dalle 16 tappe dell’evento itinerante CinemadaMare ai principali appuntamenti culturali, fotografici ed enogastronomici del mese; dall’incontro con un cantautore emergente come Franco126 alla rassegna dei libri e dei film del mese.