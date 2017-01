La morte colpisce Elisabetta Canalis. Morte improvvisa per Elisabetta Canalis

Foto Instagram

Morto padre Elisabetta Canalis. Lutto per Elisabetta Canalis: il papà Cesare è morto a Los Angeles. Cesare Canalis, 78 anni, nato a Tresnuraghes, era molto noto a Sassari per aver diretto per anni la clinica radiologica dell'Università. Si trovava a Los Angeles per passare un po' di tempo con la figlia e la nipotina Skyler. L'annuncio della morte è arrivato dall'ex rettore dell'Università di Sassari, Attilio Mastino, che lo ha ricordato attraverso un post su Facebook.

"Con grande dolore annunciamo la scomparsa ieri a Los Angeles in California del nostro amico Giulio Cesare Canalis, già primario dell'Istituto di radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari", scrive l'ex rettore, che aggiunge: "Si era appassionato alle nostre ricerche e ci aveva seguito fino a Tozeur nel deserto tunisino per il XV convegno de L'Africa romana del 2002, ai confini dell'impero.