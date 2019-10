La Notte dei senza dimora, 20a edizione

A Bergamo sarà possibile passare una notte in dormitorio. A Como si pranzerà insieme in piazza del Duomo. A Brescia sarà il piazzale della stazione ferroviaria ad ospitare musica, giochi e cena. La Notte dei senza dimora, nata 20 anni fa da un'idea di Terre di mezzo, viene organizzata quest'anno in nove città: Milano e Bologna (vedi lanci precedenti), Bergamo, Como, Brescia, Reggio Emilia, Rovigo, Bari e Varese. Sono le associazioni e gli enti che si occupano di senza dimora a organizzare, nelle proprie città, la Notte e a celebrare così anche la Giornata mondiale di lotta alla povertà del 17 ottobre. L'obiettivo della Notte è quella di sensibilizzare cittadini e istituzioni, far conoscere la vita dei senza dimora, invitare tutti a trascorrere un po' di tempo con loro e con i volontari.

A Bergamo le associazioni hanno previsto, dal 14 al 20 ottobre, una serie di iniziative e incontri. In particolare, per le notti di giovedì 17 e sabato 19 ottobre, ci sarà la possibilità, previa iscrizione, di dormire al Galgario, il dormitorio gestito dalla Caritas bergamasco che ospita in media una quarantina di persone. "L'idea è che il Galgario sia sempre meno un luogo chiuso e separato dalla città - spiega Aldo Lazzari, responsabili dei volontari Caritas-. È un'esperienza che già proponiamo ai giovani una volta al mese. Per la Notte dei senza dimora è aperta a chiunque". Chi vuole vivere per una notte nel dormitorio deve iscriversi (a.lazzari@caritasbergamo.it) e sostenere un colloquio.

A Como la Notte è divisa in due giornate. La prima, venerdì 18 ottobre, prevede uno "Sconcerto", con musica proposta da una band composta da con e senza dimora (ore 21, Spazio Gloria). Per Sabato 26 ottobre l'appuntamento è in piazza del Duomo, a partire dalle ore 10 con "Magna e tas mia" (Mangia e non tacere): ci saranno "libri viventi" dai quali ascoltare storie e a mezzogiorno il pranzo insieme.

A Brescia nel piazzale della Stazione ferroviaria il programma della Notte prevede, a partire dalle ore 16, giochi, musica, merenda e cena con la serata che si conclude con la possibilità di dormire in sacco a pelo.

A Reggio Emilia la quarta edizione della Notte si svolgerà sabato 19 ottobre al Lab AQ16, dalle ore 18, con musica, letture e cibo. "Una notte di sensibilizzazione per denunciare la disuguaglianza sociale che ci affligge -spiegano gli organizzatori-. A Reggio Emilia si contano almeno 400 senza dimora. La notte sarà un evento di raccolta dei beni primari per i nostri fratelli e sorelle che vivono in povertà".

A Rovigo la Notte sarà ospitata alla Pescheria Nuova con un ciclo di incontri, dal 15 al 18 ottobre, sulle condizioni di povertà in città, sui servizi offerti. Viene allestita una mostra fotografica e per il 16 ottobre alle ore 16 è stato organizzato un laboratorio per bambini, "Le chiavi di casa".

A Varese un gruppo di associazioni organizza per giovedì 17 ottobre, dalle ore 18 alle 21, nel piazzale della Stazione Nord, una raccolta di sacchi a pelo, coperte, guanti, cappelli e giacche. La serata prevede anche musica dal vivo e distribuzione di bevande calde e alimenti incartati.

A Bari l'evento “Una Strada una Casa” si tiene il 17 ottobre e comprende tre momenti: alle ore 17 flash-mob dal titolo “Un minuto a casa mia” (ritrovo in via Sparano/Chiesa di San Ferdinando), alle 18 proiezione del video autoprodotto “Per me la povertà è…” al centro diurno per senza dimora Area 51 (in corso Italia 81) e dalle 19 cena condivisa.

Da Redattore Sociale

