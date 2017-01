La posta? Si spedisce da casa. Ecco Ufficiopostale.com

Altravia Servizi SRL lancia Ufficiopostale.com, il sito dove in pochi secondi e senza registrazioni è possibile inviare telegrammi, raccomandate (con o senza ricevuta di ritorno), lettere con spedizione ordinaria o prioritaria e pubblicità in busta.



Tra le tante cose che gli italiani amano di meno sicuramente nelle prime posizioni c'è da annoverare la fila. La fila ai supermercati, in banca (alcune volte anche ai bancomat), agli uffici pubblici, agli sportelli postali, etc. Gli italiani percepiscono il tempo di attesa come un tempo sottratto ai propri cari ed alla vita lavorativa, uscire dall'ufficio per inviare una raccomandata sottrae tempo ad attività più produttive.



La piattaforma Ufficiopostale.com nasce, come spesso accade, da un'esperienza diretta, ed in questo caso negativa, di uno dei suoi ideatori: "Ero stanco di perdere tempo facendo la fila e come me pensavo che anche altri professionisti e privati condividessero questo disagio. E' per questo che ho scelto di sviluppare il progetto Ufficiopostale.com con il mio team".



La piattaforma è pensata con un'attenzione particolare agli utenti finali con l'obiettivo di consentire a tutti, anche alle persone che utilizzano meno frequentemente internet, di inviare telegrammi, raccomandate e lettere senza problemi. La piattaforma è costantemente ottimizzata in base alle decine di feedback e commenti lasciati quotidianamente dai clienti che utilizzano il servizio e che sono visualizzabili anche pubblicamente. Per maggiorni informazioni: https://www.ufficiopostale.com