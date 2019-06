La Sea-Watch in acque italiane. Salvini: "Ogni mezzo per bloccarli"

Sea Watch, Salvini: chi sbaglia paga, useremo ogni mezzo lecito per bloccarli - "Useremo ogni mezzo lecito e demcoratico per bloccare tutto questo, l'Italia non pul essere appdrood di chi scarica esseri umani. Non darà l'autorizzazione allo sbarco a nessuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "E' squallido giochino politico, il comandante pagherà tute le responsabilità", ha aggiunto. "Chi sbaglia paga, non solo la sbruffoncella della comandante", spiega Salvini. Sea Watch, Salvini: pazienza è finita, basta. Pretendiamo rispetto - "Ci sono queste ong (Sea watch, ndr) che decidono cosa fare e non fare, non esiste. La pazienza ha un limite, ho appena parlato con Moavero, non è possibile che il governo olandese se ne freghi. SeaWatch batte bandiera olandese. Ora basta!!!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "Sono stufo, chiederò spiegazioni al governo olandese e quello tedesco. Pretendiamo dignità e rispetto", ha aggiunto.



Sea Watch, Salvini: non autorizziamo sbarco, piuttosto schiero forza pubblica - "Sentirsi dettar legge da chi se ne frega non ci sto. Se in Europa c'è qualcuno a governare lo dimostri, idem in Olanda. Noi non autorizziamo lo sbarco, piuttosto schiero la forza pubblica". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.



Sea Watch, Salvini: capitana sbruffoncella che fa politica - "E' squallido giochino politico, il comandante pagherà tute le responsabilità. Chi sbaglia paga, non solo la sbruffoncella della comandante che fa politica sulla pelle degli immigrati. Capitano avvisato,". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "Io ora chiamerà Conte e Moavero, non esiste che Europa se ne fotte", ha aggiunto.

Sea Watch: Ue non si prende responsabilita', ce la assumiamo noi

La nave Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, sta entrando in acque territoriali italiane "in stato di necessità". Lo comunica la stessa l'Ong tedesca.

La situazione dei migranti a bordo della Sea Watch "e' ora piu' disperata che mai. Pertanto, la capitana della nave "e' obbligata a entrare nelle acque territoriale italiano sotto la legge dello stato d'emergenza". E' quanto afferma l'Ong Sea Watch in un comunicato. "Nessuna istituzione europea vuole prendersi la responsabilita' e sostenere la dignita' al confine dell'Europa nel Mediterraneo. Questo e' il motivo per il quale ci siamo assunti la responsabilita' per conto nostro. Entriamo nelle acque italiane dato che non e' rimasta piu' nessuna altra opzione per assicurare la sicurezza dei nostri ospiti, i cui diritti fondamentali sono stati violati per un tempo sufficientemente lungo", ha detto Johannes Bayer, presidente della Sea Watch. "Le garanzie dei diritti umano non deve essere condizionata ad un passaporto o ad alcuna negoziazione Ue: devono essere indivisibili", ha aggiunto.

Sea Watch: "Basta entriamo, non provocazione ma necessità"

"Basta, entriamo. Non per provocazione, per necessità, per responsabilità". Così dal profilo twitter, la Sea Watch 3 ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane. Nel post precedente, si rilanciano le parole della comandante Carola Rackete: "Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”.