La "Smart City" parte da Roma: nasce Balduina'S, eccellenza tutta italiana

Il quartiere della "Balduina", incastonato fra le colline della zona nordoccidentale della Capitale, per molti anni ha significato "opulenza". Un quartiere ricco (43.000 abitanti, 300 imprese commerciali e artigiane, quasi 3000 liberi professionisti), rilassato, lontano dal caotico centro e al tempo stesso dalle periferie, ha sempre inorgoglito chiunque potesse affermare "abito alla Balduina".

Negli ultimi tempi, tuttavia, la chiusura dei negozi e la carenza delle infrastrutture sta rischiando di deprimere il quartiere, come un po' sta succedendo in tutte le aree della Capitale, e a questo punto le opzioni erano due: attendere inesorabilmente il compimento di un triste declino o reagire con intelligenza e prontezza. E' stata dunque scelta la seconda soluzione, ed è nata Balduina'S, un'associazione locale di promozione sociale che si fonda sul principio della Smart City, della città intelligente, della quale è presidente Carlo Maria Breschi (per oltre trent'anni riferimento organizzativo di importanti associazioni delle piccole imprese del commercio e del turismo) che ha pensato a una azione corale attuata da una rete di Imprese per ottenere dalle istituzioni - almeno - gli standard minimi di servizio per "creare le condizioni ottimali al fine di intercettare fondi e bandi per assistere le imprese per migliorie e start-up".

Smart City, nella mente dei promotori di Balduina'S (iniziativa riconosciuta meritoria dalla Regione Lazio con un finanziamento di centomila euro, ottenuto grazie alla vittoria in un bando di concorso), non significa soltanto "città digitale" e digitalizzata, ma anche - come dice la parola stessa - città intelligente, con una collaborazione continuata e capillare fra le imprese - in questo caso del quartiere Balduina. All'idea di Breschi e del suo socio Giovanni Tufani (affermato trentenne consulente aziendale specializzato nello sviluppo del business) hanno aderito numerosi esercizi commerciali, dal negozio di abbigliamento al centro estetico passando per bar e ristoranti, al fine di creare una sinergia a tutto vantaggio del commercio e degli utenti. Un approccio user-friendly alla città, si potrebbe definire questa visione innovativa e rivoluzionaria, una trasposizione del modello del "social network" calato nella realtà urbana delle imprese cittadine.

Carlo M. Breschi ci tiene però a sottolineare che il modello di Smart City implementato alla Balduina non è una declinazione degli standard accademici, bensì una realtà studiata e strutturata integralmente a partire dalle esigenze di quel preciso quartiere capitolino. Un'eccellenza tutta nostrana, insomma, guardata con interesse da altre città italiane e non solo. Chi pensa che Balduina'S, tuttavia, sia soltanto finalizzata all'ambito commerciale non tiene conto del fatto che uno dei principali obiettivi - e conseguenze - della Rete d'Imprese è anche quella della migliore vivibilità del quartiere, con ricadute positive sull'ambiente, sulla fruizione degli spazi culturali (cinema, biblioteche, centri congressi e così via) e in ultima analisi sulla sicurezza.

Ovviamente, grazie alla Rete d'Imprese e alla collaborazione fra i vari esercizi commerciali e realtà culturali, Balduina'S permetterà la digitalizzazione completa, dando modo ai cittadini di vivere il quartiere con un semplice click da casa, riducendo in ultima analisi il traffico e migliorando anche la mobilità. Un modo tutto nuovo e intelligente di vivere la città che, si spera, possa essere preso a modello anche da altre realtà cittadine e italiane e osservato con la giusta attenzione dalla Politica.