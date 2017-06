La Vardera, dalle Iene il finto candidato a Palermo. Scontro con Benigno

La Vardera: 'Benigno? Mi ha aggredito, lo denuncero''

"Benigno? Mi ha aggredito, ha distrutto due telecamere e mi ha dato una sberla. Lo denuncero'": cosi' La Iena Ismaele La Vardera a 'La zanzara' su Radio24 a proposito dell'attore Francesco Benigno. ""Volevo fare il sindaco", l'idea del documentario e' venuta dopo insieme a Parenti delle Iena -ha spiegato La Vardera-. Ho fatto di tutto per fare il sindaco, poi in corso d'opera ho deciso di fare il film" ha proseguito il giornalista, assicurando di non aver "preso in giro nessuno". "Meloni e Salvini non mi hanno dato un euro - ha precisato - non ho preso soldi per La campagna elettorale, non devo restituire nulla. E' Salvini che mi ha invitato a fare il sindaco, non li ho cercati io".

Comunali: Ordine giornalisti convoca La Vardera

L'Ordine dei giornalisti di Sicilia ha convocato per i prossimi giorni il pubblicista Ismaele La Vardera per ascoltarlo con riferimento alle notizie relative a una presunta strumentalizzazione dell'attivita' di giornalista nell'ambito della sua candidatura a sindaco di Palermo. Si tratta per il momento di una indagine conoscitiva sulla condotta dell'ex Iena, svolta per motivi di urgenza dal Consiglio e non dal Consiglio di disciplina territoriale. La Vardera si sarebbe candidato al solo scopo di realizzare un docu-film sulla politica siciliana.