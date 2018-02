Lactalis: già dal 2005 latte contaminato da salmonella

Lactalis: gia' da 2005 latte contaminato da salmonella

Il gruppo francese Lactalis ha ammesso che alcuni dei suoi prodotti potrebbero essere stati contaminati oltre un decennio fa. Dodici milioni di scatole di latte in polvere sono state richiamate da 83 Paesi in tutto il mondo dopo che decine di casi di salmonella sono stati registrati l'anno scorso, almeno 38 solo tra Francia e Spagna. Al centro dello scandalo, la stessa fabbrica a Craon, nel nord-ovest della Francia, che era stata considerata responsabile di una precedente epidemia di salmonella nel 2005 - 146 bambini ammalati - e che e' stata chiusa a dicembre scorso, dopo la scoperta di nuovi casi riconducibili alla stessa struttura. Come hanno riferito ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi, lo stesso identico ceppo di salmonella e' stato responsabile del focolaio d'infezione nel 2005. Come risultato, 25 bambini si sono ammalati tra il 2005 e il 2016. "La possibilita' che bambini abbiano consumato latte contaminato in questo periodo non puo' essere esclusa", ha confermato l'ad della Lactalis, Emmanuel Besnier.

Lactalis: verdi Ue a Vestager, indaghi su evasione fiscale

I Verdi europei chiedono al commissario europeo alla concorrenza di aprire un'indagine su Lactalis per evasione fiscale. Secondo la stampa transalpina risulta "avere filiali in Lussemburgo e Belgio, il cui scopo principale sembra essere quello di evitare la tassazione", si legge in una lettera al Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, firmata da 9 eurodeputati dei Verdi. Queste filiali, accusa la missiva riprendendo un'inchiesta del sito web Les Jours, hanno pagato imposte a un tasso del 2,5% e del 2,8%. "Incoraggiamo - termina la lettera - i vostri servizi a esaminare le disposizioni fiscali di Lactalis per valutare se danneggino la concorrenza leale nell'Ue".

Lactalis, Macron: "Faremo luce su latte contaminato alla salmonella"

Lo Stato 'fara' luce' sulla vicenda del latte contaminato alla salmonella prodotto sa Lactalis e 'trarra' tutti gli insegnamenti' dal caso. Lo ha affermato il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron. 'Non ci sara' alcuna tolleranza da parte dello Stato', ha continuato Macron, indicando la sicurezza alimentare come una priorita'. Intanto, l'Assemblea nazionale non ha approvato l'emendamento che prevede sanzioni piu' pesanti per i gruppo agroalimentari come Lactalis che non pubblicano i loro conti annuali. La discussione e' stata rinviata al prossimo progetto di legge sull'agricoltura.

Lactalis: in arrivo commissione parlamentare su latte contaminato

Una commissione di inchiesta parlamentare sulla vicenda del latte in polvere di Lactalis contaminato dalla salmonella sara' avviata in Francia su iniziativa dei deputati socialisti. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Nouvelle Gauche Olivier Faure, spiegando che la commissione sara' presieduta dal deputato Christian Hutin e avra' come relatore un deputato della maggioranza. Secondo le previsioni, la misura per creare la commissione sara' messa ai voti entro un mese. "Dovra' essere chiarito tutto cio' che non ha funzionato a livello di grande distribuzione, sorveglianza amministrativa, comunicazione governativa e all'interno dell'azienda stessa", ha detto. Secondo Faure e' necessario "trarre insegnamento da quanto accaduto per evitare che succeda di nuovo". In teoria, la commissione parlamentare non deve indagare sugli stessi fatti presi in esame dall'inchiesta preliminare giudiziaria avviata a Parigi il 22 dicembre scorso. "La nostra inchiesta sara' molto piu' ampia di quella sulla sola Lactalis. Tra le altre cose si parlera' dei mezzi per prevenire le truffe, della reazione del ministero della Sanita' che non si e' fatto sentire molto durante la crisi e dell'atteggiamento della grande distribuzione", ha detto Hutin.