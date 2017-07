Lady Diana, rivelazioni choc. Carlo, l'amante, i pianti...

L'infatuazione per una delle sue guardie del corpo. Il principe Carlo che riteneva essere un suo diritto avere un'amante. La regina Elisabetta II che, quando le palesò le difficoltà nel suo matrimonio con il principe di Galles, le rispose che Carlo era "senza speranza" e non seppe darle altro aiuto.

A vent'anni dalla morte, la memoria della principessa Diana non trova pace. Le nuove rivelazioni, però, stavolta non arrivano dai tabloid: a svelare dettagli della sua vita privata e della sua infelicità è la stessa Lady D, o meglio, la sua voce registrata durante le conversazioni con Peter Settelen, un professore americano che tra il 1992 e il 1993 le insegnò a parlare in pubblico. I colloqui furono registrati a Kensington Palace quattro anni prima della scomparsa della principessa. In essi Diana racconta un matrimonio senza amore, rivelando anche dettagli della sua vita sessuale, e aggiunge che sulla relazione con Carlo pesò sempre l'ombra di Camilla Parker Bowles, oggi moglie del principe di Galles.

Le registrazioni erano già andate in onda nel 2004 sulla televisione statunitense e avevano suscitato un tale clamore che la Bbc aveva abbandonato il progetto di farle conoscere in Gran Bretagna. Ora, a 20 anni dall'incidente d'auto nel tunnel dell'Alma a Parigi, rispuntano fuori e potranno ascoltarle anche i sudditi britannici, perché Channel 4 ha deciso di raccoglierle in un documentario intitolato 'Diana: in her own words'. Inutili sono stati tutti i tentativi del conte di Spencer, fratello di Diana, di bloccarlo: il documentario andrà in onda domenica prossima.

Parte dei contenuti di quelle conversazioni-confessioni sono state anticipate oggi dai domenicali britannici. Nelle registrazioni Lady Diana si lascia andare a ruota libera. Tra gli episodi raccontati, anche l'incontro con la regina alla quale lei confessò in lacrime il disagio per quel suo matrimonio senza amore. "Andai dalla 'Grande Signora' piangendo e le dissi: 'Cosa devo fare?' E lei mi rispose: 'Non so cosa devi. Carlo è senza speranza'. E quello fu il suo 'aiuto'".

Diana parla anche sinceramente della sua bulimia e racconta come conobbe Carlo, quando aveva solo 17 anni. All'inizio, ammette, non rimase affatto "colpita" da quest'uomo più grande. Lui invece le stava addosso come un "brutto sfogo sulla pelle". Prima di sposarsi, si incontrarono solo 13 volte. Nel documentario Lady D rivela infine che affrontò direttamente il marito sulla sua relazione con Camilla: "'Perché? Perché ti tieni questa donna intorno? E lui rispose: 'Mi rifiuto di essere l'unico principe del Galles che non ha mai avuto un'amante'". Nel video c'è anche la testimonianza dell'insegnante di ballo di Diana, Anne Allen, che racconta di quando nonostante la sua "enorme timidezza", la principessa si fece coraggio e chiese a Camilla Parker Bowles di "lasciare perdere suo marito".

Diana racconta anche della sua infatuazione per un uomo misterioso. "Quando avevo 24 anni, mi innamorai profondamente di qualcuno che era parte di tutto questo". Il riferimento è a Barry Mannakee, un agente della squadra a protezione della Famiglia Reale che più tardi morì in un incidente di motocicletta; Lady D lascia capire di esser stata anche disposta ad abbandonare tutto per lui. Secondo Diana, la famiglia reale sapeva. "Ma non c'era alcuna prova. Non avrei mai giocato con il fuoco, ma lo feci e mi bruciai. Tre settimane dopo che se ne era andato, rimase ucciso in un incidente di moto. Ed era stato la cosa più bella che avessi avuto".