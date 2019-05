Lambert, tutto pronto per stop alle cure ma genitori e cattolici si oppongono

Francia, a Reims il via alla procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia.

I genitori però si oppongono fortemente secondo quanto scrivono i media francesi.

Non è mancata infatti l'immediata reazione della madre di Vincent: "Lo stanno uccidendo, senza averci detto nulla, sono dei mostri", ha dichiarato secondo BFM-TV. La donna ha aggiunto di averlo "Lo abbiamo appreso questa mattina via mail" aggiunge. Non mancano le dichiarazioni del legale della famiglia, Jean Paillot, uno "scandalo assoluto" dice.

Lambert ad oggi è in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale nel 2008 che gli ha provocato danni cerebrali "irreversibili". Questa la causa dell'interuzione di ogni forma di alimentazione ed idratazione.

Una scelta quella dell'ospedale che divide la famiglia, da una parte la moglie, i sei fratelli, hanno accolto la procedura. Ad opporsi i genitori e i ferventi cattolici che recentemente hanno manifestato con 200 persone di fronte all'ospedale.