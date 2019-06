Lampedusa, Barcone verso l'isola. Open Arms: "Ci sono donne e bambini"

È entrata nel porto di Punta Favaloro, a Lampedusa, una motovedetta della Guardia costiera con a bordo 11 dei 40 migranti soccorsi in mare. L’allarme e la nuova richiesta di accoglienza erano partiti dalla piattaforma di monitoraggio di Watch The Med Alarm Phone , che aveva rilanciato un tweet della ong spagnola Open Arms e chiedeva "un porto sicuro in Europa" per il barcone con 55 persone a bordo, inclusi 4 bambini (di cui uno neonato) e tre donne incinte, localizzato al largo della costa libica. "Ora hanno bisogno di essere portati in un porto sicuro in Europa!", scrive ancora Alarm Phone.



A sbarcare sono state le persone più vulnerabili, che saranno subito trasportate al presidio sanitario dell’isola. Le altre a bordo del barcone, tutte molto disidratate e - come riferisce Open Arms - in mare da almeno tre giorni, saranno direttamente portate a porto Empedocle.