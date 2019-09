Migranti: ancora arrivi a Lampedusa, donne e bimbi. Hotspot annaspa

A Lampedusa sbarcate nella notte 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Tra le nazionalità Tunisia, Camerun e Costa d'Avorio. Le persone nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.​ Così resta critica la situazione all'hotspot di Lampedusa, dove a fronte di una capienza massima di 95 persone, ne sono ospitate con l'ultimo sbarco quasi 240. La macchina dei trasferimenti, tuttavia, non si ferma, anche se non sembra essere al passo con i continui sbarchi.