Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia.

Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere.

Codacons: "Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle "no smoking beach" sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, gli esempi di Sassari e di Savona, che hanno proibito il fumo in spiaggia sanzionando duramente i trasgressori."

Provvedimento necessario e che deve - per l'Associazione - essere diffuso nelle spiagge di tutta Italia, al fine di tutelare la salute pubblica della collettività.

"Ci rivolgeremo al Ministero dell'Ambiente chiedendo un provvedimento di portata nazionale che normi e vieti espressamente il fumo sulle spiagge italiane."