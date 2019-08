Lancio del cassonetto contro 12enne in Liguria. Il responsabile ha 17 anni

È stato individuato il responsabile del lancio di un cassonetto che, nella notte tra venerdì e sabato, ha ferito gravemente un dodicenne francese in campeggio con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi (Savona). I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, sarebbero arrivati a lui dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal luogo in cui è stato ferito il ragazzino. I dettagli sono stati diffusi in una conferenza stampa che si è tenuta al comando provinciale dei carabinieri di Savona. Intanto, restano gravi le condizioni del ferito, operato nelle scorse ore all'ospedale Gaslini di Genova e ancora in prognosi riservata. Il dodicenne ha subito un grave trauma cranico facciale

A quanto riportato sarebbe un 17enne il responsabile del ferimento del ragazzino francese di 12 anni colpito al volto da un cassonetto gettato dalla strada sovrastante la spiaggia di Bergeggi (Savona) nella notte tra venerdì e sabato. Lo scrive il quotidiano 'Il Secolo XIX'. I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, avrebbero identificato l'autore del gesto a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l'interrogatorio e alla successiva confessione del minorenne.