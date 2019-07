Las Kellys, domestiche spagnole che lottano per migliori condizioni di lavoro

A forza di manifestare sotto le finestre degli hotel, le "Kellys", cameriere spagnole, hanno vinto diverse vittorie e hanno diffuso in Europa la loro richiesta: porre fine al subappalto della famiglia che li esaurisce e li impoverisce. Come racconta Lefigaro.fr ueste donne non invadenti, che i clienti si limitano a scorgere solo quando spingono il carrello nel corridoio, si trasformano in "guerrieri" una volta che hanno indossato la loro maglietta verde da attiviste. Il movimento "las Kellys" - una contrazione di "las que limpian", in spagnolo: "chi pulisce" - è nato nel 2014 su Facebook. Due anni dopo viene creata un'associazione, "dal momento che queste donne sono riuscite a mostrare e rendere visibili agli occhi della società il duro lavoro a cui sono soggette oltre 150.000 cameriere", applaude Gonzalo Fuentes, Commissioni sindacali dei lavoratori.

La seconda più grande destinazione turistica nel 2018, la Spagna ha registrato un anno record con 82 milioni di turisti stranieri, ma su Twitter la sezione di Madrid delle Kellys si rivolge direttamente al turista: "Non stare in un albergo dove la famiglia è subappaltata. Se non lo fai per noi, fallo da solo perché la qualità delle stelle non è più una garanzia e l'igiene è solo apparente."

Dopo la riforma del codice del lavoro del 2012, molte istituzioni hanno licenziato i propri dipendenti e affidato la famiglia a società "multi-servizio", degradando così significativamente le condizioni di lavoro e riducendo gli stipendi del 40%, afferma Myriam Barros.

"Ma puliamo sempre in media da 25 a 27 camere al giorno, spesso con quattro letti per camera in estate. Sulla scalinata di Piazza di Spagna a Madrid c'è un hotel a 5 stelle dove le donne non vengono pagate nemmeno 3 euro per camera pulita. Lì, un altro, dotato di una piscina molto bella, dove non è nemmeno 2,50 euro ", indica Angela Muñoz, governante di 56 anni per la quale è impossibile fare la pulizia a fondo in questi condizioni.