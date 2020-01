Latina, M5s:"Notizie sconcertanti, Salvini e Meloni chiariscano al più presto"

“Quello che apprendiamo oggi dall’inchiesta de L’Espresso è sconcertante. Nella città di Latina i clan e la politica sarebbero intrecciati a tal punto da minare le istituzioni e la loro credibilità. Si legge di candidati che sarebbero stati “appoggiati” dai clan, di gestione di voti e riciclaggio di soldi. Sarebbero coinvolti in questo quadro allarmante, politici di Fratelli d’Italia e Lega. Personaggi, in alcuni casi molto vicini ai leader nazionali, come l’ex tesoriere di FdI alla Camera dei deputati, Pasquale Maietta, poi successivamente arrestato”. Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in commissione d’inchiesta Antimafia.

“Inoltre, nell’inchiesta dell’Espresso, si fa riferimento a una dichiarazione in aula di uno dei pentiti appartenete ai clan, secondo il quale anche un eurodeputato della Lega avrebbe goduto del loro appoggio. Tutto questo è preoccupante. E in attesa che la giustizia faccia il suo corso Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiariscano al più presto sulla vicenda”. Concludono