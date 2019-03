Latte, Sardegna: incendiato un camion cisterna in provincia di Nuoro

Una delle proteste per il prezzo del latte in Sardegna

Nuovo attacco a un camion cisterna che trasportava latte in Sardegna.

Due persone armate con il volto coperto hanno bloccato il mezzo nei pressi di Irgoli, nel Nuorese.

Hanno costretto l'autista a scendere e poi incendiato la cisterna.

Il blitz e' stato compiuto attorno alle 8 di stamane.

E' il terzo attacco di questo tipo in Sardegna da quando e' scoppiata la protesta per il prezzo del latte.

Il primo era stato compiuto il 24 febbraio, ma il camion non era stato bruciato. Il secondo il giorno successivo e, in questo caso, la cisterna era stata data alle fiamme.