Laura Boldrini smentita da un video sul presunto caso di nonnismo

La vicenda del presunto atto di nonnismo compiuto nei confronti di una allieva pilota Giulia Jasmine Schiff, che è stata gettata nella cosiddetta “fontana del pinguino” dopo il primo volo da solista alla Scuola di Volo militare di Latina, ha avuto un epilogo imprevisto.

Poco dopo la denuncia pubblica della cosa, ma solo dopo che la Schiff era stata congedata dall’Aeronautica militare a causa della sua “insufficiente attitudine militare”, è uscito un altro video (pubblicato sul Corriere.it) di un suo commilitone che la mostrava mentre percuoteva con un rametto, a mo’ di frusta, un altro suo collega. Insomma, la ragazza veneziana (20 anni) aveva partecipato allo stesso “rito” goliardico nei confronti di un altro cadetto e prima ancora che toccasse a lei.

Qui si possono vedere i due filmati:

https://video.corriere.it/giulia-jasmine-schiff-nuovo-video-denuncia-frustate-pilota-vittima-nonnismo/84a0542c-1983-11e9-8af3-37b4f370f434

https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_gennaio_17/giulia-schiff-nuovo-video-ora-lei-che-frusta-cadetto-l-avvocato-vendetta-chi-stato-accusato-6bf5ff12-1a78-11e9-a28c-822db28ef407.shtml

Le spiegazioni di Giulia sono state poco convincenti, “Fingevo di stare al gioco, non potevo sottrarmi al rito per non essere esclusa ma io cercavo sempre di non partecipare», “stanno cercando di screditarmi” e fanno pensare più che altro, come afferma la stessa Aeronautica Militare, a una sorta di vendetta postuma per l’espulsione dall’Accademia di Pozzuoli.

In ogni caso la Procura militare di Roma sta giustamente eseguendo indagini nel merito.

Nonostante che questi eventi si siano svolti con singolare rapidità, dettata peraltro dai tempi velocissimi della Rete, Laura Boldrini aveva trovato comunque il modo di commentare:

«Bravissima Giulia, non era facile ma hai dimostrato coraggio denunciando la violenza di alcuni tuoi colleghi. La ministra Trenta venga in Parlamento a chiarire la vicenda e basta nonnismo, sia nei confronti delle donne che degli uomini». Inoltre, l’ex Presidente della Camera aveva chiesto al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta di riferire in Parlamento.

Dunque sembra proprio che la Boldrini non riesca a trattenersi dal fiondarsi su qualsiasi episodio che possa portare acqua alla sua causa (anche se questa volta si schernisce citando anche gli uomini) che oltre ad esporla a critiche universali, come quando da Presidente della Camera lanciò la buffa crociata per storpiare le parole, nuoce in primis alle stesse donne e alla lotta alla violenza e alla discriminazione, che invece esistono e vanno affrontati con la massima serietà, data l’inquietante quotidianità del ripetersi di atti ostili.

Anche l’appoggio dato ad Asia Argento in relazione al movimento #metoo è stato un altro atto avventato della Boldrini, visto che poi la stessa attrice è stata denunciata per lo stesso reato ed ha indebolito il movimento stesso.

A ridimensionare invece, almeno dal suo punto di vista, la vicenda del bagno in piscina è stata l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, la famosa “AstroSamantha”, che passò per lo stesso rito goliardico alla fine del suo corso e ha scritto via Tweet che del “battesimo del volo” al 70° Stormo di Latina ha un bellissimo ricordo.

Per ora, come per il caso Argento, non risultano commenti alla imbarazzante vicenda da parte della deputata.

Insomma la Boldrini, ancora una volta, smentita su tutta la linea.