Le due mogli di Trump: nuda e devota

Oggi la moglie di Trump è comparsa velata di nero alla presenza del Papa -che non ce l’ha fatta proprio a rinunciare alla solita (incompressibile) freddura sull’alimentazione- seguendo un cerimoniale solo consigliato ma non imposto:

È bello che sia così tradizionale e compita.

Tuttavia la contraddizione con le sue foto “nude” di quando tentava la scalata al successo è evidente e stridente come per per la figlia.

Insomma, vizi passati e odierne virtù?

Quello che meraviglia è che i media abbiano fatto finta di niente sul suo passato scollacciato ed abbiano puntato solo sul presente.