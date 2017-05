Le elemosine per pagare escort maschili

Il caso era partito dalle "Iene" quando un giovane escort raccontò in trasmissione di aver avuto incontri intimi con don Luca e dopo ulteriori indagini il parroco fu accusato di appropriazione indebita, per aver utilizzato i soldi delle elemosine per quegli incontri in hotel di lusso.

Denaro dei fedeli utilizzato dunque dal sacerdote per agganciare compagnie a pagamento e trascorrere molto del suo tempo con escort maschili, permettendosi conti da capogiro nei ristoranti e alberghi più “in” di Napoli, Roma e Barcellona.

Dopo la notifica di avviso di chiusura delle indagini, il legale dell'indagato presenterà una difesa e successivamente la procura deciderà sull'archiviazione del caso o il rinvio a giudizio del parroco.

fonte http://www.quinewsmassacarrara.it/