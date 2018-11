Lecce, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: un morto

Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio, morto uno dei feriti

E' morto uno dei tre operai rimasti feriti nell'esplosione avvenuta stamane in una fabbrica di fuochi d'artificio di Arnesano (Lecce). L'uomo e' morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni, mentre un'altro e' ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate nello scoppio.

Nei resti dei laboratori di fuochi pirici, alla periferia del paese, sono in corso i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell'area. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, i carabinieri e il personale dello Spesal sono al lavoro per accertare le cause dell'esplosione. L'operaio che ha perso la vita aveva 19 anni, mentre il suo collega rimasto ferito gravemente, di 43 anni, e' stato trasportato in 'codice rosso' nel reparto Grandi Ustionati dell'Ospedale di Brindisi. Nel luogo dell'esplosione, per la messa in sicurezza dell'area, sono al lavoro anche gli artificieri dei carabinieri.