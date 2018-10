Lega, bomba carta contro la sede del Carroccio ad Ala. Fermati due anarchici

Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, localita' del Trentino meridionale dove questa sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, terra' un comizio. Secondo le prime indiscrezioni e' esploso un ordigno rudimentale, una bomba carta. Gli inquirenti avrebbero fermato alcune persone. La vetrina della sede e' stata mandata in frantumi dalla deflagrazione.

Davanti alla sede e' stata tracciata sul pavimento la scritta "ancora fischia il vento". Non si registrano danni a persone. Gli abitanti della zona, svegliate di soprassalto alle 2 di notte, hanno immediatamente lanciato l'allarme.

"E' un atto vile da parte di vigliacchi, un gesto fatto appositamente per l'arrivo di Salvini. So che le forze dell'ordine sono sulla buona strada per individuare i colpevoli". Cosi' all'AGI, Mirko Bisesti, segretario della Lega in Trentino commentando l'esplosione di una bomba carta avvenuta nella notte, poco dopo le ore 2, davanti alla sede della Lega ad Ala.

Questa sera nella localita' del Trentino il premier del Carroccio Matteo Salvini terra' il comizio finale del suo tour in provincia di Trento che iniziera' attorno alle ore 13.30 dal simbolico paese di Borghetto sull'Adige, storico confine meridionale del Tirolo. Salvini e' in Trentino per sostenere in vista delle elezioni provinciali di domenica 21 il candidato presidente della Lega, Maurizio Fugatti.

Il presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, ha fatto sapere che da quanto riferitogli dal Commissariato del Governo e della Questura, sono stati identificati e denunciati "i due responsabili" del lancio. "Ancora fischia il vento" è la firma comparsa di fronte alla sede. "E' ora e tempo di agire con la massima durezza", ha commentato Rossi, candidato alle Elezioni Provinciali del 21 ottobre.

Sono stati i cosiddetti 'anarchici'...", ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni dopo l'indiviuduazione e il fermo di due persone. "Sono orgoglioso - ha affermato Salvini via Facebook- delle Forze dell'ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito. Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i trentini vogliono voltare pagina e reagiscono con la violenza, ma non fermeranno il nostro SORRISO e il cambiamento. Oggi pomeriggio sarò dalle 13,30 in varie tappe trentine e questa sera regolarmente ad Ala per abbracciare tutti".