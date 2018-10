Lega, l'ex dipendente Cantamessa:"Maroni dilapidò i soldi, Salvini sapeva"

Lega: ex dipendente Cantamessa accusa Maroni: "Dilapidò il patrimonio"

Un'ex dipendente della Lega, Daniela Cantamessa, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al corrente, ma di non aver fatto nulla. E' quanto ha detto la donna in una video intervista pubblicata da The Post Internazionale, in cui sostiene che tutto comincio' dopo il 5 aprile 2012, all'indomani delle dimissioni dell'allora segretario della Lega Umberto Bossi. "Quando Bossi si e' dimesso aveva lasciato nelle casse del partito circa 40 milioni di euro", racconta Cantamessa.

Cantamessa: "Maroni usava strutture esterne che avevano costi alti"

Poi con la "gestione Maroni", ci fu un cambio di organizzazione delle attivita': "Maroni, invece di usare la struttura storica della Lega, utilizzava strutture esterne che avevano dei costi molto alti", prosegue l'ex dipendente. "Il 18 aprile (2012, otto giorni dopo le dimissioni di Bossi, ndr) e' stato fatto un contratto all'avvocato di Maroni di qualche centinaio di euro all'ora. Poi e' stato portato li' un commercialista, anche lui esterno e presentava fatture su fatture, nonostante la Lega avesse la sua struttura contabile che funzionava". La donna, ex segretaria storica di Umberto Bossi, aggiunge che i consulenti esterni a cui si affido' il partito in quel periodo erano tutti vicini a Maroni, divenuto segretario federale della Lega Nord nel luglio di quello stesso anno, ricoprendo l'incarico fino al dicembre 2013.

Cantamessa: "Segnalai tutto a Salvini"

La donna dice inoltre di aver avvertito l'attuale ministro dell'Interno e vice premier, allora vice segretario federale della Lega, di quanto stava accadendo: "A Salvini segnalai tutto, lui era vice segretario federale, e con lui avevo un rapporto cameratesco. Era uno di noi. Gli dissi di fare qualcosa perche' stavano sparendo tutti i soldi. Ma non si sbilancio' molto quando glielo dissi. Tutto questo disastro e' stato impostato dal 2012 in poi". Il video, pubblicato dal sito Tpi.it, e' la prima di una serie di puntate in cui la testata indaghera' su come sono spariti i 49 milioni della Lega Nord.