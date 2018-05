Lega, fantocci 'anti Salvini' a testa in giù nel napoletano

Lega nel mirino nel napoletano. A quantodenuncia sulla sua pagina Facebook la sezione di Quarto del movimento,due fantocci di cartone impiccati e con scritte intimidatorie verso laLega e il suo leader Matteo Salvini sono comparsi rispettivamente neipressi del Monumento ai Caduti e dell'aula consiliare "PeppinoImpastato" del Comune di Quarto. Una svastica, disegnata su uno deimanichini sui cui è scritto "Noi con Salvini", e insulti all'indirizzodel partito. Gli atti sono stati denunciati alla Digos. A Quarto sivota il 10 giugno per eleggere il sindaco e la Lega corre con un suocandidato, Massimo Carandente Giarrusso.

"Un vile gesto intimidatorio contro la libertà d'espressione e larappresentanza politica - dichiara il coordinatore cittadino CastreseCerlino - Coloro che hanno messo in scena questa vigliaccata, hannodimostrato tutto il loro sciocco e violento infantilismo. Non cilasciamo intimidire da tali situazione, abbiamo il grande obiettivoriportare il buonsenso a Quarto e per questo andiamo avanti sempre piùconvinti di aver scelto la strada giusta. Siamo sicuri che le autoritàfacciano piena luce su un gesto grave".

"Calunnie, intimidazioni persino minacce ma nessuno può fermare chi hail consenso della gente ed è forte della ragione delle proprie idee.Esprimo solidarietà alla sezione di Quarto della Lega. Ringrazio anchele Forze dell'Ordine che in questo week-end hanno garantito il nostrodiritto di scendere in piazza", dichiara il già consigliere comunaledi Quarto Vincenzo Biondi, mentre va giù duro il coordinatoreprovinciale Biagio Sequino: ''Provo vergogna e tristezza per questisoggetti che, evidentemente in modo vigliacchesco cercano di portareavanti le loro idee, e provano con la violenza a reprimere le ideealtrui".