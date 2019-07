Lega-Russia, 'Negoziato durato mesi,le carte segrete'. Indagato anche Vannucci

Trattative proseguite anche dopo incontro hotel Metropol Il settimanale L'ESPRESSO pubblica nuovi documenti sull'affaire Lega-Russia. Sotto al tiltolo "La trattativa Lega-Russia, ecco le carte segrete" il settimanale diretto da Damilano svela nuovi retroscena sull'incontro all'hotel Metropol. Secondo il settimanale, in un reportage dei giornalisti Tizian e Vergine, si legge di "un negoziato durato mesi. Una banca d'affari. Gazprom. L'Eni. Il racconto dell'intrigo russo per i soldi al partito di Salvini con documenti finora rimasti riservati. Che smentiscono le bugie del ministro". Più nello specifico l'ESPRESSO racconta: "La trattativa per finanziare la Lega con soldi russi non è finita il 18 ottobre del 2018 nella hall dell'Hotel Metropol, a Mosca. Secondo i documenti inediti che pubblichiamo, il negoziato è andato avanti almeno fino a febbraio di quest'anno, tre mesi prima delle elezioni europee stravinte da Matteo Salvini.

Anche Vannucci indagato per corruzione internazionale

Anche l'esperto bancario Francesco Vannucci, che si è autodenunciato due giorni fa alle agenzie di stampa come partecipante alla riunione all'hotel Metropol di Mosca, è indagato per corruzione internazionale. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanzimenti russi alla Lega.