Lega, Salvini querela Belsito per appropriazione

Matteo Salvini, comeleader della Lega, stamani, tramite i suoi legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'Appello di Milano una querela nei confronti dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, imputato pe rappropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo, 'Il Trota', per aver usato i fondi del partito per fini privati. La denuncia e' indispensabile per celebrate il dibattimento in quanto per il reato contestato, in base alle nuove norme, non si puo' piu' procedere d'ufficio.