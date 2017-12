Legambiente, l'Ecoforum sponsorizzato dal re dei rifiuti

Qualche polemica sul convegno di lunedì 11 dicembre a Palermo. Si tratta dell'Ecoforum di Legambiente, sponsorizzato dal presidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro. "Quando ero io il presidente, imprese come quella di Catanzaro non si sognavano nemmeno di dare denaro a Legambiente", ha scritto su una locadina diffusa su internet l'avvocato ambientalista Giuseppe Arnone. "Oggi imprese al centro di accuse pesantissime concernenti affari per milioni sono diventate pappa e ciccia con Legambiente", prosegue Arnone.

Come riporta il Fatto Quotidiano, Arnone farebbe riferimento all'ex assessore Nicola Marino il quale sostenne di essere stato cacciato per essersi opposto al sistema di gestione dei rifiuti, scontrandosi con Crocetta e i vertici di Confindustria Sicilia. Il presidente regionale di Legambiente ha difeso la sponsorizzazione del convegno: "Abbiamo fatto tutto alla luce del sole, non mi risulta che l'impresa Catanzaro sia inquisita".