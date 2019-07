Russia,Salvini: "Ridicolo, bilanci Lega trasparenti. Autonomia fa bene al Sud"

"E' tutto ridicolo. Non abbiamo mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic, un pupazzetto a NESSUNO. Rispetto il lavoro di tutti. Ho la coscienza a posto. Querelero' chi accostera' soldi della Lega alla Russia. Bilanci Lega trasparenti". Lo scrive in un tweet Matteo Salvini, sulla vicenda dei presunti fondi dalla Russia alla Lega.



Autonomia, Salvini: "M5s ogni volta trova un dubbio diverso..."

Sull'autonomia "siamo pronti da mesi, M5s ogni volta trova un dubbio diverso...": lo ha detto Matteo Salvini intervenendo questa mattina nella prima parte di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai, dov'era ospite anche il direttore dell'AGI, Mario Sechi. Il vicepremier si e' detto comunque "estremamente paziente": "Cerco di portare avanti con fiducia" il progetto sull'autonomia regionale, che "fa bene a tutti, specie alle regioni del sud, premia il merito, chiede trasparenza, porta efficienza, punisce gli sprechi".

Autonomia, Salvini: "La scuola fa bene al Sud"

"La scuola non e' unita, la sanita' non e' unita. L'autonomia colpisce l'incapacita' dei politici e aiuta a governare meglio, speriamo che M5s se ne convinca il prima possibile altrimenti significa rimanere al passato", ha aggiunto il ministro dell'Interno. A proposito del capitolo scuola in ambito autonomia, ovvero insegnanti regionali e stipendi diversi, per Salvini "l'autonomia significa che se qualche regione su alcuni temi ritiene di fare meglio spendendo di meno e in maniera piu' efficiente, lo puo' fare. E' qualcosa che ci avvicina a tutta l'Europa".



Salvini: "M5S blocca Dl sicurezza, non transigo vado fino in fondo"

"Alcuni parlamentari e alcuni presidenti dei 5Stelle hanno bloccato degli emendamenti sul Decreto sicurezza bis. Non fanno un dispetto a me, ma ai Vigili del Fuoco e agli uomini delle Forze dell'ordine: su questo non transigo e vado fino in fondo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1.

Salvini: "Atlantia in Alitalia? E' partner serio"

Atlantia in Alitalia? "E' un partner industriale serio che fattura decine di miliardi, coinvolto nel crollo del ponte di Genova e chi sbaglia paga, ma l'Italia e' un Paese stupendo che ha nel turismo una delle risorse principali e quindi avere aerei che portano turisti e' importante, non si puo' di dire di no a nessuno a prescindere". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini intervenendo 'Radio anch'io' su Radio1 Rai. "Sul fronte Alitalia come pure su quello dell'ex Ilva e di altre realta' e' in ballo l'occupazione di migliaia di persone", ha sottolineato Salvini e "sul lavoro non si scherza".