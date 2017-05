Legge elettorale, M5s rinnova appello al Pd. "No inciucio con Verdini"

Il Movimento 5 Stelle rivolge nuovamente un appello al Pd affinche' si apra un confronto per una legge elettorale che parta dall'attuale Italicum, che i pentastellati chiamano da sempre Legalicum, per apportare delle correzioni e poi estenderlo al Senato. Danilo Toninelli, lasciando la commissione Affari costituzionali e confermando che il relatore Mazziotti ha annunciato a presentazione del testo base entro questa sera, ha criticato duramente la proposta del Pd, definita 'Verdinellum', ma ha tenuto a sottolineare che il Movimento resta aperto al confronto rinnovando l'invito al Pd. Infine, per Toninelli, a questo punto il relatore non potra' che presentare "un testo base che ricalca la proposta del Pd, ovvero un Mattarellum corretto , che per noi e' incostituzionale".