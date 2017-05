Legittima difesa, Berlusconi boccia il ddl: "Non tutela gli onesti"

Berlusconi boccia ddl, non tutela onesti

"In accordo con il Capogruppo di Forza Italia On. Renato Brunetta, ho espresso quindi un parere contrario al disegno di legge in questione", annuncia Silvio Berlusconi nella nota in cui manifesta una serie di forti contrarieta' alle nuove norme per la legittima difesa. "Purtroppo il PD e le altre forze di maggioranza non hanno saputo o voluto scrivere una legge che rispondesse davvero alle esigenze dei cittadini onesti, una legge in grado di tutelare le persone per bene, quando sono aggredite, quando vedono minacciata la propria incolumita', quella dei propri familiari, o i propri beni", dice il leader FI.

"Noi non siamo certo per la difesa 'fai da te', ma di fronte al pericolo dev'essere garantito il diritto alla difesa", dice allora il presidente di Forza Italia. "Non si puo' invertire l'onere della prova, non si puo' chiedere alla vittima di dimostrare di essere una vittima. Dev'essere piuttosto eventualmente lo Stato, ma solo quando l'abuso e' clamoroso ed evidente, a dimostrare eventuali responsabilita'", dice ancora l'ex presidente del Consiglio. "Il testo votato dalla maggioranza - accusa - delude queste aspettative, non da' risposta al tema centrale del diritto alla difesa, lascia alla discrezionalita' del giudice margini eccessivi. Forza Italia ha fatto il possibile per migliorarlo. Il nostro capogruppo Renato Brunetta, e con lui Mariastella Gelmini e Gregorio Fontana, e tutti i parlamentari che hanno seguito direttamente il provvedimento, hanno lavorato con rigore e con spirito costruttivo, e lo testimonia il fatto che alcune delle nostre proposte sono state recepite. Tuttavia il testo finale - e' la bocciatura - non e' certo adeguato al bisogno di sicurezza degli italiani e a cio' che tutti gli italiani si attendono". Ecco dunque l'annuncio: "In accordo con il Capogruppo di Forza Italia On. Renato Brunetta, ho espresso quindi un parere contrario al disegno di legge in questione".

Pd a Berlusconi, non volete responsabilita'

"Berlusconi parla in modo molto generico. Non credo conosca il testo che stiamo discutendo, e forse neanche quello approvato nel 2006 dal suo governo! Io penso che vogliano sottrarsi a qualsiasi responsabilita' politica. Solo per questo dicono no ad una buona riforma". Cosi' il responsabile Giustizia del Pd, David Ermini, replica al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul tema della legittima difesa.