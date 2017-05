Legittima difesa, più facile usare le armi. Licenza di sparare per rapine

Legittima difesa: Aula sospesa, resta nodo su 'proporzionalita''

Dopo la prima votazione sui due emendamenti soppressivi dell'intero articolato della proposta di legge che modifica la Legittima difesa, entrambi bocciati dall'Aula a scrutinio segreto, i lavori sono stati sospesi e riprenderanno alle 16,30. Prima, pero', si riunira' il comitato dei nove della commissione Giustizia, per valutare il sub emendamento a prima firma Lega, ma sottoscritto anche da Forza Italia e FdI, che introduce la presunzione di proporzionalita' tra l'offesa e la difesa praticamente sempre. In sostanza, il centrodestra torna sulla posizione iniziale del Carroccio, ovvero il testo presentato due anni fa e poi modificato in commissione da un emendamento del Pd, poi divenuto il testo che e' approdato in Aula. Lega, Fratelli d'Italia e anche FI chiedono quindi al Pd di aprire ulteriormente sulle modifiche. E da qui, spiega il leghista Molteni, dipendera' il voto favorevole o meno del Carroccio. Piu' 'aperturista' la posizione di Fdi; che si e' vista accogliere un suo emendamento, nei fatti ricompreso in una delle due modifiche al testo proposte oggi dal relatore. Il Pd, pero', con l'accordo raggiunto con gli alleati di governo di Alternativa popolare, avrebbe i numeri per approvare la proposta di legge sulla Legittima difesa anche senza i voti del centrodestra.

"Questo subemendamento ci consentirebbe di chiarire se nella valutazione della maggioranza vi e' o meno la volonta' di sgravare la magistratura del peso abnorme, impossibile, di valutare quello che in quei frangenti avviene in ordine alla proporzionalita'", ha spiegato in Aula Ignazio La Russa (FdI), sottolineando l'importanza che il testo della richiesta di modifica avanzato ha per il centrodestra affimnche' possa votare a favore del provvedimento. "Nella Legittima difesa durante le ore notturne la proporzionalita' e' presunta o meno? Se la proporzionalita' presunta viene accolta allora non c'e' problema, noi pensiamo che il lavoro svolto dalla commissione sia ottimo. Se questo chiarimento non avviene allora e' evidente che si tratta di un bluff del Pd. Il nostro non e' un rilancio ma un invito ad accogliere questo subemendamento", ha concluso.

Legittima difesa: maggioranza dice no a richieste Lega e Fdi

Nessuna apertura da parte della maggioranza alle richieste avanzate in primis dalla Lega e sottoscritte poi anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia. In sede di comitato dei nove della commissione Giustizia della Camera, riunione convocata proprio per tentare una mediazione sulla richiesta del centrodestra di prevedere sempre la presunzione della proporzionalita', ovvero di fatto che in determinati casi la Legittima difesa sia sempre riconosciuta, la maggioranza ha bocciato il subemendamento del Carroccio. A questo punto, Lega e FdI voteranno contro la proposta firmata Ermini (Pd), mentre Forza Italia durante la riunione del comitato dei nove non si e' espressa, viene riferito. Il testo del Pd, accusa Ignazio La Russa (FdI), "e' una mistificazione, solo per gettare fumo negli occhi". Dunque, a nulla sono valse le due modifiche al testo presentate questa mattina dal relatore. "Con il testo che ci propongono - aggiunge La Russa - il magistrato dovra' sempre continuare ad indagare e gravera' sulle sue spalle il peso". Per Fdi, se ad esempio la Legittima difesa avviene di notte e dentro la propria abitazione "deve essere sempre presunta, il magistrato non dovra' verificare nulla". E' la posizione anche della Lega.

Questa mattina Forza Italia aveva lasciato la porta aperta alle modifiche proposte da Pd dopo l'accordo raggiunto ieri sera con Ap, ma poi con il no della maggioranza all'emendamento Molteni il centrodestra dovrebbe ricompattarsi nel voto contrario al provvidemento. Una posizione, quella del centrodestra, che sortisce l'effetto di tenere unito ancora di piu' il Partito democratico, spiegano fonti parlamentari dem. Qualche orlandiano infatti e' ancora perplesso sul compromesso raggiunto nella maggioranza sulla Legittima difesa, ma la ministra dei rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, si e' fatta garante dell'intesa, quindi - viene sottolineato - non ci dovrebbero essere defezione nel momento del via libera dell'Aula che presumibilmente arrivera' domani.