Legittima difesa, pronto il dl: sempre presunta, basta il "grave turbamento"

Legittima difesa: sempre presunta, basta anche 'grave turbamento'. IL TESTO DEL DL

Pronto il dl sulla legittima difesa. Si allarga il raggio dell'applicabilità della norma. In sostanza, la legittima difesa diventa sempre presunta ma resta il principio di proporzionalita'. La Legittima difesa scatta anche senza la minaccia vera e propria di un'arma, e se si e' in uno stato di "grave turbamento". Il testo base sulla riforma della Legittima difesa, infatti, che unifica le varie proposte presentate in commissione Giustizia del Senato, presentato dal relatore Andrea Ostellari (Lega), riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalita' tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita'; b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione"

Il testo base allarga anche le 'situazioni' e affinche' scatti la legittima difesa non e' necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensi' e' sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma. Inoltre, viene riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilita', "se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Infine, vengono aumentate le pene per i ladri, fino a un massimo di sei anni di carcere per la violazione di domicilio e fino a 7 anni per il furto, mentre "la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa".