Leonardo: a Mauro Moretti se ne va con una buonuscita di oltre 9 milioni

Leonardo: a Moretti buonuscita di oltre 9 milioni



Mauro Moretti ricevera' da Leonardo "un'indennita' compensativa e risarcitoria pari a 9,262 milioni di euro, oltre alle competenze di fine rapporto". Lo comunica il gruppo Leonardo, precisando che "a tale indennita' si aggiunge un importo di 180.000 euro, a fronte di rinunce specifiche effettuate dall'Ing. Moretti nell'ambito della risoluzione del rapporto".

"I suddetti importi - precisa la nota - saranno erogati entro 40 giorni dalla formalizzazione degli atti di cessazione del rapporto". "Tale attribuzione - si legge ancora - e' stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, nonche' in conformita' ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Leonardo con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione, illustrata nella Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017 e sottoposta, con esito favorevole, al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2017".

"Non e' previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sara' dovuto a tale titolo". "A seguito della rinuncia fatta a suo tempo dall'Ing. Moretti al compenso di Amministratore Delegato, nulla e' dovuto all'Ing. Moretti per la cessazione di tale carica" .