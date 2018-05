Leucemia scoperta in gravidanza: Marzia e il suo bimbo salvati senza chemio

Scopre la leucemia in gravidanza, mamma Marzia salvata assieme al suo neonato senza chemioterapia



Una donna alla 23esima settimana di gravidanza ha scoperto di avere la leucemia ma grazie a una cura innovativa è riuscita a sconfiggere la malattia senza conseguenze devastanti per lei e per il suo piccolo. La storia di Marzia e del suo neonato è stata raccontata durante una conferenza stampa che si è svolta presso il Policlinico Giaccone di Palermo, lo stesso ospedale in cui ha avuto luogo l’incredibile salvataggio.

La paziente, dopo aver scoperto di essere malata di leucemia, ha portato comunque avanti la gravidanza con coraggio e determinazione. Ricoverata presso l’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, la coraggiosa mamma è stata sottoposta ad uno stretto monitoraggio ostetrico con controlli ecografici che si sono ripetuti ogni 15 giorni. Marzia era al sesto mese di gravidanza quando ha notato la presenza di piccole emorragie puntiformi agli arti inferiori e, in seguito al ricovero, è arrivata la diagnosi definitiva; si trattava di una grave forma di leucemia. La gravidanza è andata avanti senza complicanze ostetriche fino alla 35,4 settimana, quando si è deciso di procedere al taglio cesareo. Fortunatamente, il piccolo è venuto alla luce in perfette condizioni di salute e per la mamma non è stato necessario intraprendere una cura chemioterapica.



Il caso di Marzia è stato molto dibattuto perché è la prima volta in cui una cura non chemioterapica viene tentata su una donna in così precoce stato di gravidanza, almeno in Italia. Questo successo apre la strada a un nuovo modo di affrontare i tumori nell’ambito ematologico, quello cioè di curare alcune malattie con farmaci 'mirati al target' non chemioterapici e destinati anche alle donne incinte.