LGBT, Pascale è sempre più presa. Ringrazia Renault. E su Instagram...

"Una storia d'amore bellissima! Grazie #renault”, ha cinguettato sul suo profilo Instragram Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, commentando lo spot Renault sulla Clio (ispirato a una storia d'amore tra due donne). Tweet ripreso dal sito gay.it e subito rilanciato sui social dall'ex deputata Paola Concia. L’ex parlamentare del Pd aveva appena twittato: "Cara @renaultitalia mandate questo spot sulle reti italiane, si? Coraggio, un po' di coraggio, forza! È bellissimo”.

La compagna di Silvio Berlusconi, a ottobre aveva aperto il suo profilo Instagram e tra i primi messaggi, dei post a favore del mondo lgbt. In uno aveva sottolineato che "questo è il mese delle famiglie, di tutte le famiglie", facendo seguire una serie di hashtag: loveislove, rainbow, gaylib, arcigay, uguaglianza. Poi aveva postato una foto tra Alessandro Cecchi Paone e Antonello Sannino, scrivendo: "Finchè due uomini che si baciano fanno più scalpore di un uomo che picchia una donna, ci sarà sempre qualcosa in questo mondo per cui vale la pena combattere mettendoci la faccia!".

“Voglio dare una mano per una battaglia trasversale sui diritti delle coppie Lgbt. E non solo, anche per quelli delle donne e dei bambini sfortunati” aveva spiegato la Pascale in una recente intervista a Il Messaggero raccontando la sua nuova sfida con l’associazione ‘I colori della libertà’ che verrà inaugurata il 22 gennaio. “Inviterò donne che da tempo conducono battaglie per i diritti e che sono simboli dell’impegno civile trasversale: da Mara Carfagna a Paola Concia. Donne coraggiose e in prima linea”. All’interno dell’interno dell’associazione ci sarà spazio per “chi ha voglia di aiutare gli altri. Chi partecipa non dovrà però avere pregiudizi, ma il solo obiettivo di combattere le discriminazioni. Come insegna Pier Paolo Pasolini, non fare il bene significa peccare”.