Libia, bilaterale Conte-Haftar. Il generale: "E' un amico, mi fido di lui"

Libia, Haftar su Conte dopo il bilaterale: "Un amico, mi fido"

L'incontro bilaterale tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar "e' andato molto bene". E' quanto si apprende da fonti diplomatiche. Haftar, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, ha detto che considera Conte un "amico" , che si fida molto di lui e che la conferenza di Palermo per la Libia "e' una ottima occasione".

Conte ai protagonisti del caos Libia: "Decidete voi del vostro futuro"

Anche se "la foto di famiglia" tra i 4 protagonisti-rivali della Libia, al momento, resta nel campo delle ipotesi: la presenza di Haftar alla plenaria, prevista alle 11, e' tutt'altro che confermata. Il generale, capo della Cirenaica e da sempre appoggiato dalal Francia di Macron, nella prima giornata del summit, ha volutamente saltato la cena di benvenuto alla quale non ha preso parte neanche Medvedev. Alla cena con i protagonisti del caos Libia, prima del bilaterale con Haftar, Conte ha ricordato a tutti la responsabilità del momento: "Decidete voi del vostro futuro. Potete essere ricordati come padri nobili di questo nuovo percorso della Libia oppure come coloro che lo avranno fermato".

Libia: portavoce, Haftar non partecipa a lavori conferenza

Anzi, secondo l'ufficio stampa del comando dell'Esercito nazionale libico, Haftar "non partecipera' ai lavori della Conferenza per la Libia", in corso a villa Igiea. Lo rende noto l'ufficio stampa del comando dell'Esercito nazionale libico. "Il comando smentisce le notizie circolate sui media locali e internazionali riguardo la partecipazione del maresciallo Khalifa Haftar ai lavori della Conferenza per la Libia che si tiene a Palermo", si legge in una nota pubblicata su Facebook. "Il maresciallo - si precisa - e' arrivato in Italia lunedi' sera per avere una serie di incontri che partiranno martedi' con i capi di Stato e i leader della regione per discutere gli ultimi sviluppi regionali e globali". Il post e' accompagnato da due foto del colloquio bilaterale di Haftar con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.