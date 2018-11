Libia, Conte: "No a soluzioni dall’alto". La Turchia lascia il vertice

"Abbiamo voluto farci promotori di questa iniziativa nel pieno rispetto della ownership libica del processo. Le soluzioni non possono essere imposte dall’esterno". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte intervenendo alla sessione plenaria a Palermo. "Il contributo della comunità internazionale deve rispettare vivamente la sovranità libica evitando indebite interferenze - dice - Spetta al popolo libico e ai suoi rappresentanti scegliere i tempi e le modalità con cui prendere le decisioni fondamentali per il futuro del Paese".

Libia, Conte: no bacchetta magica ma occasione per sviluppo

"Nessuna bacchetta magica, bensi' un'occasione di incontro e riflessione condivisa e di auspicabile sviluppo costruttivo". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la Libia di Palermo. "Non abbiamo, lo voglio chiarire - ha ribadito - mai avuto la pretesa di fornire, attraverso questa Conferenza, 'la soluzione' alla crisi libica. Ponendosi nel solco di precedenti iniziative come la Conferenza di Parigi del 29 maggio scorso, essa mira piuttosto ad accompagnare costruttivamente il Paese verso la fine del lungo periodo di transizione".

Libia, Conte: auspicio elezioni in sicurezza a primavera 2019

"Resta cruciale che" le elezioni "possano svolgersi nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, oltre che di quelle legislative e costituzionali, con una prospettiva temporale che guarda auspicabilmente a primavera del 2019". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la Libia di Palermo. Il premier ha spiegato che il "punto nevralgico" del "Piano di azione ricalibrato, che il Rappresentante Speciale Salame' ha presentato al Consiglio di Sicurezza l'8 novembre scorso e che l'Italia sostiene, ci indica quali sono i prossimi passi da compiere, resta la prospettiva delle elezioni".

Libia, la Turchia abbandona la Conferenza con "profondo disappunto" Il vice presidente turco, Fuat Oktay, ha annunciato di "abbandonare la Conferenza di Palermo per la Libia con profondo disappunto" per non essere stata "coinvolta nella riunione informale del mattino". La Turchia ha deciso di lasciare "immediatamente" la Conferenza di Palermo perche' "non si puo' pensare di risolvere la crisi in Libia coinvolgendo le persone che l'hanno causata ed escludendo la Turchia". Cosi' ha spiegato il vice presidente turco, che era a capo della delegazione presente alla Conferenza di Palermo, parlando ai cronisti fuori da villa Igiea dov'e' in corso la plenaria. Il vice capo di Stato ha ritenuto "ingannevole e un processo dannoso" l'esclusione di Ankara dalla riunione della mattina a cui hanno preso parte, tra gli altri Haftar e al Serraj.

Libia, Conte: Italia pronta a fare la sua parte anche su training

"So che sono emerse specifiche richiesta di assistenza nel corso delle riunioni tecniche di ieri. Sotto questo punto di vista, l'Italia e' pronta a fare la sua parte, anche sul piano del training e mi compiaccio della disponibilita' dimostrata dagli altri partner internazionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la Libia di Palermo. "Abbiamo accolto con favore la recente approvazione del Piano di sicurezza della Capitale, elaborato dal Comitato per i Security Arrangements, da parte del Presidente Serraj -ha proseguito - ora l'obiettivo da perseguire e' quello di procedere speditamente con la sua attuazione".

Libia: Conte, sostegno concreto a forze sicurezza regolari

"In merito alla dimensione della sicurezza, riteniamo fondamentale cogliere questa occasione per sostenere il cessate il fuoco a Tripoli e facilitare le discussioni per l'attuazione dei nuovi assetti di sicurezza che abbiano come obiettivo il superamento del sistema basato sui gruppi armati. In questa sede la Comunita' internazionale potra' anche esprimere un sostegno concreto alla creazione e al dispiegamento di forze di sicurezza regolari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la Libia di Palermo. (AGI) Sim

Libia: Medvedev, serve compromesso altrimenti accordi salteranno

Tutte le parti in Libia devono scendere a un "compromesso" sulla soluzione della crisi, altrimenti gli accordi precedenti "salteranno". Lo ha detto il premier russo, Dmitri Medvedev, durante la conferenza sulla Libia a Palermo. "E' ovvio che raggiungere un accordo non e' possibile senza reciproci compromessi, che devono essere dimostrati da tutte le parti in causa", ha dichiarato il premier, avvertendo che in caso contrario quegli accordi e quelle decisioni gia' prese "prima o poi salteranno di nuovo". Il capo del governo russo ha poi espresso fiducia sulla possibilita' di progressi sulla base degli accordi di Skhirat. Lo riporta la Tass. (AGI) Ruy/Zec

Libia: fonti governo, accordo sopra aspettative

L'accordo che si sta per raggiungere e' sopra le aspettative. E' quanto sottolineano fonti vicine al governo al termine della riunione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con Khalifa Haftar e Fayez Serraj. L'esecutivo italiano si ritiene "molto soddisfatto" per quello che viene definito un "passo avanti importantissimo", e mette in evidenza una "sintonia internazionale".

LIBIA, VERTICE A VILLA IGIEA. CON CONTE, HAFTAR, AL-SISI, MEDVEDEV