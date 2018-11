Libia, M5s: "Conferenza di Palermo un successo ma i giornaloni oscurano"

LIBIA, DE CARLO (M5S): “SUCCESSO CONFERENZA DI PALERMO CONFERMATA DA ONU E USA, MA LA STAMPA OSCURA”

“Chissà se i giornaloni italiani sono capaci di guardare oltre il proprio naso. Una scommessa sulla quale non punterei un euro, visto che nonostante dagli Usa sia arrivato il ‘grande apprezzamento per la leadership’ italiana, i giornali continueranno a fare quello che hanno fatto in questi giorni, cioè ignorare l’azione del Governo Conte sul fronte libico, così Sabrina De Carlo del MoVimento 5 Stelle.

“La conferenza di Palermo- continua De Carlo- è stato un fondamentale appuntamento per discutere della stabilità della Libia. Nonostante i media italiani abbiano provato a oscurare l’evento, la due giorni si è conclusa con la stretta di mano tra Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar. Un successo ribadito anche dall’ONU e confermata dal dipartimento di Stato americano. Alla faccia di certa stampa che invece di raccontare la realtà dei fatti, si presta ai giochi politici dei propri editori”, così conclude Sabrina de Carlo, capogruppo della commissione affari esteri del MoVimento 5 Stelle.