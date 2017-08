Libia, ok alla missione navale. Sì anche da Forza Italia

Via libera del Senato alla missione di supporto operativo alla Guardia costiera libica, tramite due risoluzioni presentate dalla maggioranza (191 si', 47 no, nessun astenuto) e da Forza italiana (170 si', 33 no e 37 astenuti). In precedenza, anche la Camera dei deputati aveva approvato la missione con 328 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Nessun blocco navale della Libia o violazione della sovranita' dei Tripoli, ma una nave logistica per "aggiustare" le unita' della Guardia costiera libica e un pattugliatore per operare "insieme ai libici" nel contrasto al traffico di esseri umani, fermo restando che l'autodifesa dei militari italiani "e' sempre lecita", aveva detto ieri il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato. "La proposta non e' ne' minimalista, ne' massimalista: e' quello che serve oggi", aveva detto il ministro Pinotti. Il pattugliatore, aveva precisato Pinotti, "non e' in piu'" ma fa parte di mezzi della missione Mare sicuro. "Accompagnera' il team dei nostri ufficiali che dovranno interloquire con gli ufficiali libici. Da questa interlocuzione derivera' quali sono le azioni e l'area d'intervento. Si decidera' insieme quali sono le necessita' di supporto", aveva detto il ministro. A questo si aggiungono poi le navi dell'operazione Mare sicuro nelle acque prospicenti la Libia, pronte a intervenire "a supporto del lavoro della Guardia costiera libica". L'attuale contributo nazionale italiano a Mare Sicuro, secondo quanto fissato dalla Legge 131/2016, prevede un volume massimo di 700 militari, quattro mezzi navali e cinque mezzi aerei.

Quanto alle regole d'ingaggio, Pinotti aveva ricordato che "il diritto internazionale prevede esplicitamente la legittima difesa estesa, con un uso della forza graduale, limitato e proporzionale", spiegando poi che i dettagli andranno in ogni caso rivisti con i partner libici. Pinotti aveva citato le zone a est e ovest di Tripoli, "non perche' saranno l'area esclusiva, ma perche' queste sono le zone principali di partenza, da Sabrata, da Zuara e da Garabuli". Nel caso ci fossero altre zone di partenza, le attivita' italiane potrebbero estendersi "ad altri spicchi di mare, sempre in accordo con i libici". Non si tratta di un blocco navale, aveva aggiunto il ministro, ma di "attivita' di protezione e difesa" dei mezzi libici che operano per contrastare l'immigrazione illegale, "di collegamento e consulenza" per le autorita' libiche e di "supporto logistico" per il ripristino dell'efficienza dei mezzi. "Stiamo parlando di una richiesta di sostegno che viene fatta per quello che riguarda l'attivita' della Guardia costiera libica", aveva continuato Pinotti.

Il ministro Alfano, da parte sua, aveva sottolineato come in Libia servano "campi per rifugiati" all'altezza degli standard internazionali. Il titolare della Farnesina aveva ricostruito la "strategia globale" adottata dall'Italia rispetto alla crisi libica, che prevede la salvaguardia dei confini libici a sud, ovest ed est per rallentare gli ingressi illegali; accordi con le tribu' per favorire un'economia legale che vada a sostituire l'indotto criminale del traffico di esseri umani; la gestione delle frontiere settentrionali e della costa, che "per la prima volta vede una richiesta di affiancamento e intervento delle nostre unita' navali". Non solo: sul lato umanitario, aveva detto il ministro, il governo si e' impegnato con Unhcr e Oim per finanziare "campi per rifugiati che siano all'altezza degli standard di dignita' umana e del rispetto dei diritti umani sostenibili da una Comunita' internazionale della quale facciamo parte". Al tempo stesso, aveva detto Alfano, "abbiamo spinto sull'unica via razionale possibile per far tornare indietro quelli che stanno in questi campi e cioe' quella dei rimpatri volontari assistititi". A questo si aggiungono i progetti di sviluppo con i paesi di origine e di transito dei flussi che riducano le partenze. Una strategia "ad ampio raggio", aveva concluso Alfano, "che interviene secondo il diritto internazionale: relativamente alle modalita' di salvataggio, nessuna regola puo' negare comunque la legge del mare che precede il diritto positivo".

Dalla Libia parte il 96 per cento dei migranti, aveva aggiunto Alfano, ed e' in questo contesto che l'Italia aveva accolto l'invito del presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, "di un sostegno tecnico navale per affiancare la Guardia costiera libica" nelle attivita' di contrasto all'immigrazione e al traffico di esseri umani. "La missione aveva l'obiettivo di fornire sostegno all'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale del traffico di esseri umani con compiti che si aggiungono a quelli gia' svolti per la sorveglianza e la sicurezza nell'area del Mediterraneo centrale: le modalita' della operazione saranno ulteriormente definite con una intesa tecnica con i libici", aveva detto il capo della diplomazia italiana. "In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per attenuare l'impatto dell'ondata migratoria sia sensibilizzando le istituzioni a Tripoli, sia creando dal nulla un argine alla frontiera meridionale della Libia. Lo abbiamo fatto nella consapevolezza di dover ricercare una sponda nel governo di Tripoli ma anche di non dovere e potere condizionare il processo decisionale. Questo perche' ogni forzatura avrebbe rischiato di indebolire le istituzioni legittime e rivelarsi controproducente ai fini della nostra strategia", aveva aggiunto Alfano.

LIBIA, OK ALLA MISSIONE ANCHE DA MONTECITORIO - L'Aula della Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulla missione navale di supporto della Guardia costiera libica, decisa la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri. I voti favorevoli sono stati 328, quelli contrari 113, 22 gli astenuti. Nella risoluzione approvata, primo firmatario Fabrizio Cicchitto, sono state recepite alcune parti della mozione a prima firma di Renato Brunetta e di Mdp, a prima firma Eleonora Cimbro. Il resto delle mozioni è stato respinto.

Il documento ha ottenuto i voti favorevoli di Forza Italia, mentre in Mdp ha votato no Arturo Scotto. Il gruppo di Fratelli d'Italia si è astenuto. Il Aula, il deputato di Mdp Carlo Galli ha motivato la scelta di sostenere la risoluzione "in un'ottica di assunzione di responsabilità nazionale, più che di specifica fiducia nell'esecutivo" e ha sottolineato anche il voto "a favore della propria risoluzione nella quale si dà alle ong il giusto riconoscimento che troppi oggi tendono a criminalizzare". "Un appoggio - ha spiegato il deputato - articolato del tutto legittimamente nel nostro gruppo nel quale ci sono sensibilità diverse".

Sensibilità diversaè sicuramente quella di Scotto, che in un lungo post su Facebook scrive di "tragico errore". "Il Mediterraneo - attacca Scotto - è tornato ad essere al centro della storia (...). È questa, di nuovo, la faglia sulla quale l'umanità sta giocando il proprio destino. Tra nord e sud del mondo. Tra guerra e pace. Tra transizione ecologica e sconvolgimenti climatici. Tra migrazioni e resistenze (...). A me pare, invece, che gli orientamenti e le decisioni assunte dal governo sulla libia, e il relativo dibattito parlamentare, siano piuttosto condizionati da altre faglie, onestamente di assai minore entità, che riguardano la polemica giornalistica e la campagna elettorale".

Il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, parlando ai giornalisti a Montecitorio aveva annunciato il voto favorevole alla risoluzione "solo per senso di responsabilità, noi vogliamo stare vicini ai nostri militari, ai nostri marinai. Senso di responsabilità dopo i disastri compiuti dal governo Renzi-Gentiloni sulla vicenda tragica dei migranti, dopo l'aver assunto come impegno che tutti gli sbarchi avvenissero in Italia. In ogni caso abbiamo chiesto, con grande determinazione, che il governo torni in Parlamento entro la prima decade di settembre a riferire sullo stato di attuazione della missione, per vedere se ha funzionato o se è solo, come temiamo, fuffa, un imbroglio ulteriore per nascondere il fallimento sulla politica migratoria e sulla politica estera dei governi di sinistra. L'Italia è, purtroppo, sempre più isolata e siamo di fronte a una missione inconsistente".

Dell'astensione di Fdi parla ai cronisti Giorgia Meloni: "Dopo aver riempito l'Italia di immigrati clandestini oggi il Pd arriva in aula e sostanzialmente ammette di aver sbagliato tutto e ammette che avevamo ragione noi pericolosi populisti.

Fratelli d'Italia ha scelto di astenersi sul provvedimento perché la missione ha dei contorni troppo poco chiari per un voto favorevole, ma volevamo comunque dare un voto di incoraggiamento al governo perché per la prima volta ammette che bisogna bloccare i flussi migratori".