Liguria in ginocchio, continua l'emergenza incendi

Un’altra notte di durissimo lavoro per i vigili del fuoco di Genova e delle sezioni operative delle regioni confinanti inviate in manforte al Comando. La situazione degli incendi resta allarmante. Nuovi fronti si sono aperti in varie zone di Genova.

Oltre a Pegli, dove stanno operando 4 partenza di 5 uomini e una autobotte di 2 unità, stanno operando anche 2 squadre a Davagna con 1 squadra e da pochi minuti un’altra a Neirone per un nuovo fronte.

La situazione più critica a Moconesi dove sono stati evacuati dei cavalli: il direttore delle operazioni di spegnimento sta operando per salvaguardiare le abitazioni della zona. Si spera che le condizioni di vento permettano l’alzarsi in volo della flotta aerea VVF con Canadair ed elicotteri.