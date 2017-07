Di Pietro Mancini



Don Marco Lillo, giornalista... travagliato, de' lotta dura e de' Procura: "I finanzieri sono entrati in camera di mio padre, 96enne. Il padre di Matteo Renzi, don Tiziano, 66 anni, non è stato mai perquisito!".

Caro collega, come cantava Pino Daniele, "Ogni scarrafone, pardon: ogni... Scafartone è bello a mamma soia...". E pure al suo papà... O no?