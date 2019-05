Attentato Lione, forte esplosione in centro: pacco bomba, diversi feriti

Una forte esplosione è stata segnalata nella strada pedonale Victor Hugo a Lyon, una delle centrali della città, nell'est della Francia. Secondo le prime segnalazioni ci sarebbero almeno sei feriti. Secondo i media locali si sarebbe trattato di un pacco bomba, l'informazione non è stata confermata dalla prefettura.

Procura Lione, esplosione probabile pacco bomba

La procura di Lione privilegia la pista del pacco bomba nell'esplosione che alle 17.30 ha investito un corso pedonale nel centro della città nell'Est della Francia. Lo riferisce la procura. Rue Victor-Hugo, nei pressi della centralissima Place Bellecour, è stata evacuata e sigillata dalla polizia. Nella deflagrazione sono rimaste ferite almeno sei persone.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito "un attacco" l'esplosione avvenuta alle 17.30 nel centro di Lione, nell'Est della Francia. "Per ora non risultano morti", ha aggiunto. Il bilancio attuale fornito dai media locali è di sette feriti.

Viti e chiodi nel pacco esploso a Lione, in una via pedonale, per renderlo più letale. Lo scrive il sito del quotidiano Le Figaro che cita fonti della polizia. Sul posto sono arrivati gli artificieri.

La polizia sta cercando un uomo dopo un'esplosione nella città francese di Lione. Lo ha riferito un portavoce alla Dpa. Secondo i media liocali, i sospetto era su una bicicletta. Almeno 10 persone sono rimaste ferite nell'esplosione.