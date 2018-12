Livorno, candidata M5s discendente del gerarca fascista Ciano

Candidata M5s discendente Ciano a Livorno: "Non giudicate il nome"

Livornese, 24 anni, candidata portavoce del M5s al consiglio comunale di Livorno con un cognome che non passa inosservato. Costanza Ciano, discendente del gerarca fascista Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, milita nel Movimento Cinque Stelle, chiarisce la sua posizione con un post su Facebook.

Il post di Costanza Ciano

"Si', sono candidata portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale a Livorno - scrive -. Si', ho un cognome pesante, soprattutto in una citta' come la mia. Spero davvero che le persone abbiano l'intelligenza di giudicarmi per quello che dico e faccio, non per il cognome che porto". La giovane che - secondo quanto riporta La Nazione - si e' avvicinata al Movimenti grazie al suo fidanzato, ha da sempre precisato che le sue idee sono distanti da quelle dei suoi antenati.