Livorno, nave in balia di onde e vento

Disancorata dal forte vento che sta battendo a 80 chilometri orari la costa tirrenica e dal mare in burrasca, una nave mercantile di 128 metri che si trovava alla fonda nella rada di Livorno ha vagato in balìa delle onde davanti alla Rotonda di Ardenza per poi incagliarsi a poche decine di metri dalla costa, dove il fondale è piuttosto basso. Si tratta della Sigma, un cargo che batte bandiera liberiana e trasporta grano. Ha lanciato l’allarme alla Capitaneria di Porto di Livorno intorno alle 9 di stamane, venerdì 13 gennaio.

A bordo del mercantile - che al momento non patirebbe perdite di carburante - ci sarebbero 18 persone, nessuna delle quali risulterebbe ferita. Il cargo è ben visibile dalla passeggiata a mare e numerose sono state le chiamate alla capitaneria di porto, al 112 e al 113. “Stiamo costantemente monitorando la situazione della nave incagliata” ha spiegato il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, intenzionato a raggiungere la Rotonda di Ardenza per un sopralluogo.

Al momento l'obiettivo della Capitaneria, intervenuta con un rimorchiatore, è allontanare più possibile la nave dagli scogli, in modo da ripristinare la distanza di sicurezza dal litorale. A causa del basso fondale, tuttavia, le operazioni dei rimorchiatori di concerto col comandante della nave sono state temporaneamente sospese. Nel frattempo un elicottero è pronto ad alzarsi in volo da Sarzana per raggiungere il cargo, che ha la prua rivolta verso la terraferma, e mettere in salvo i marinai sulla nave. Il vento dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, rendendo possibile il rimorchio in porto della nave.

Sempre a causa del vento e del mare grosso, il grande traghetto Metis Leader della Nyk che si trova nel porto industriale labronico, al terminal Sintemar, ha rotto gli ormeggi e ora è intraversato. Anche qui, come nel caso della Sigma, stanno arrivando i mezzi della guardia costiera, protezione civile, carabinieri e polizia per le operazioni di soccorso. La direzione regionale Toscana dei vigili del fuoco nel frattempo ha inviato alla Rotonda un nucleo sommozzatori. Intanto a Portoferraio l'aliscafo che copre la tratta Portoferraio-Piombino, stamane non è partito per il maltempo ed è rimasto fermo in banchina.