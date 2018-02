Livorno, stalker uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita

Ha ucciso l'ex moglie e poi si è tolto la vita. E' successo questa mattina a Livorno, in uno studio dentistico in piazza Attias. La vittima dell'omicidio è Francesca Citi, 45 anni, assistente del medico. A colpirla a morte con un coltello è stato l'ex marito, Massimiliano Bagnoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini, Pagnoni è andato allo studio, che oggi era chiuso, e si è fatto aprire la porta dalla ex moglie. I due hanno iniziato a discutere vivacemente: al culmine della lite, l'uomo ha preso un coltello, uccidendo la donna. L'uomo, poi, si è suicidato nel bagno.

L'uomo che ha ucciso a coltellate l'ex moglie, Massimiliano Bagnoli, 43 anni, che poi si è suicidato, era agli arresti domiciliari per stalking fino al novembre scorso. Bagnoli non aveva accettato la fine del rapporto, tanto da continuare a perseguitare la ex. A trovare la donna, mamma di due bambini, ormai priva di vita in un lago di sangue è stato l'attuale fidanzato, che era andato a cercarla perché non rispondeva al telefono. Arrivato nello studio dentistico è riuscito a entrare insieme a un amico e l'ha trovata morta. Sono poi intervenuti i carabinieri che si sono accorti che la porta del bagno dello studio era chiusa dall'interno con la luce accesa. Una volta la porta, i militari hanno trovato il cadavere dell'ex marito.